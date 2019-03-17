Son Dakika Haberleri: Teröriste Karşı Koyan Adam Camidekilerin Hayatını Kurtardı

Teröriste Karşı Koyan Adam Camidekilerin Hayatını Kurtardı

1 saat önce

- Abdul Aziz Wahabzadah ile yapılan röpörtaj detaylar CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısı sırasında Linwood Camisi'nde teröriste karşı koyan cemaatten Abdül Aziz onlarca kişinin hayatını kurtardı.

- Abdul Aziz Wahabzadah ile yapılan röpörtaj
detaylar CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısı sırasında Linwood Camisi'nde teröriste karşı koyan cemaatten Abdül Aziz onlarca kişinin hayatını kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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