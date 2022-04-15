Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı

15.04.2022 15:33

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı Yola savrulan motosikletteki gençler ağır yaralandı Antalya'da ters yöne giren otomobil, motosikletliye çarpıştı.

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı

Yola savrulan motosikletteki gençler ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'da ters yöne giren otomobil, motosikletliye çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet İ., 07 GNA 50 plakalı otomobiliyle, 1907 Sokaktan bulvara ters yönde girdiği esnada seyir halindeki 07 MPG 54 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada başında kaskları bulunan sürücü 19 yaşındaki Batuhan M., ile yolcu 23 yaşındaki Ahmet A., yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü 3.26 promil alkollü çıkarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı
Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı
Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı
Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı
Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı
Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı
Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı
Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı
Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı
Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR (2)
  • Tuğrul Coşar: Genç kardeşlerimize acil.sifalar diliyorum alkollü araç kullananlar sadece kendi başlarını yeseler ölseler sorun yok . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Tuğrul Coşar: Cinayetle yargılanıp ceza almalı ki ibret olsun alkolü arac kullanıp ters şeritten gidip insanları hayattan kopar adına kaza de kaza falan yok kardeşim kasten adam öldürmeye teşebbüs bunun adı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ters yönden gelen alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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