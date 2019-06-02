Son Dakika Haberleri: Terzilerin bayram mesaisi
Son Dakika Güncel Haber

Terzilerin bayram mesaisi

1 saat önce

Osmaniye'de 35 yıldan bu yana terzilik yapan Sait Taşkın, Ramazan Bayramı öncesinde işlerinde hareketlilik olduğunu söyledi.

Terzilerin bayram mesaisi, System.String[]
Osmaniye'de 35 yıldan bu yana terzilik yapan Sait Taşkın, Ramazan Bayramı öncesinde işlerinde hareketlilik olduğunu söyledi.

Bir zamanlar terziliğin en önemli mesleklerin başında geldiğini belirten Taşkın, "Mübarek Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların hazır giyim mağazalarından aldığı ürünleri vatandaşların bedenlerine göre ayarlıyoruz. Dün itibariyle işlerimde hareketlilik yaşanmaya başladı. Yarın arife günü olması nedeniyle büyük yoğunluk yaşanacağını düşünüyorum. Vatandaşlar her bayram öncesi çeşitli nedenlerden dolayı alışverişini son günlere bırakması bizim iş tempomuzu artırıyor" dedi.

Hazır giyimin yaygınlaşmasının ardından terzilerin artık tamircilik yapmaya başladığını ifade eden Taşkın, "Önceleri hazır giyim olmadığı için terzilik mesleği çok değerliydi. Şu an herkes hazır giyime yöneldi, böyle olunca da terziler sadece tamircilik yapmaya başladı. Hazır giyim satışı yapan mağazaların getireceği işler şu anda bizim ekmek paramız" diye konuştu.

Kendisinin de bir terzi olarak hazır giyimi tavsiye ettiğini belirten İbrahim Taşkın, insanların maddi durumlarına göre, kalitesine göre her fiyattan hazır giyim alabileceklerini kaydetti.

Bir vatandaşın pantolon diktirmek istediğinde kumaş fiyatı kadar terziye dikiş parası verdiğini aktaran Taşkın, "Oysa pantolonun sadece kumaşına vereceği para ile güzel bir pantolon alınabilir. Bu yüzden ben de vatandaşların hazır giyimi tercih etmelerini isterim. Bizim mesleğimiz artık tamirciliğe döndü. Şu anda çok şükür işlerimiz oluyor. Ufak tefek de olsa çoluk çocuğumuzun nafakasını çıkartabiliyoruz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
Osmaniye, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:41:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terzilerin bayram mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]