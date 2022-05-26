TESİYAP başkanlığına yeniden Timur Savcı seçildi - Son Dakika
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TESİYAP başkanlığına yeniden Timur Savcı seçildi

26.05.2022 17:39
TESİYAP başkanlığına yeniden Timur Savcı seçildi

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile yapımcı Timur Savcı yeniden seçildi.

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile yapımcı Timur Savcı yeniden seçildi.

Genel kurul toplantılarına TESİYAP üyeleri katıldı ve iki yıl boyunca geçerli olmak üzere asil ve yedek üye seçimi yapıldı.

Toplantı sonucunda TESİYAP Yönetim Kurulu Başkanlığına Timur Savcı, üyeliklerine ise Şükrü Avşar, Fatih Aksoy, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar oy birliği ile seçildi.

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Kaynak: AA

Timur Savcı, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESİYAP başkanlığına yeniden Timur Savcı seçildi - Son Dakika


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