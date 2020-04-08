Teskstil malzemesi taşıyan tır, otobanda yandı - Son Dakika

Tekstil malzemesi taşıyan bir tır, otobanda seyir halinde iken balatalarının ısınması sonucu çıkan yangında alev alev yandı.
Bugün saat 11.15 sıralarında Gaziantep istikametinden Adana istikametine tekstil malzemesi taşıyan Mehmet Fatih Sarıkaya idaresindeki 27BCD 08 plakalı tır, otoyolda balatalarının ısınması sonucu Düziçi ilçesi Mahmure istasyonu civarında lastikleri alev alarak yanmaya başladı. Refüje çarparak durabilen tırın sürücüsü, hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerinde gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası tırda büyük maddi hasar oluştu. - OSMANİYE