TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, sahasında Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Balıkesirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, sahasında Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


23. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Malle, sert bir şutla şansını denedi ancak top kalenin solundan az farkla auta çıktı.


26. dakikada orta alandan atağa çıkan Altınordu'da Ali Yaşar, ceza sahası dışından kaleyi düşündü, top az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.


29. dakikada ceza sahasına giren Malle, Ravil Tagir'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Balıkesirspor lehine penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


39. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Okan Derici'nin pasıyla topla buluşan Metehan Mimaroğlu, topa sağ ayağının dışıyla vurdu ancak top kalenin yanından az farkla auta çıktı.


52. dakikada Okan Derici'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kemal Rüzgar, topa vursa da, top kaleci Atilla Özmen'in müdahalesiyle kornere çıktı.


80. dakikada gelişen Altınordu atağında, ceza sahası içinde topa elle dokunan Rahmi Anıl Başaran penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Okan Derici, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


90+2. dakikada ceza sahası dışından kaleye şut atan Okan Derici'nin vuruşunda kaleci Atilla Özmen topu kornere çeldi.


90+4. dakikada karambolde kalan topa ceza sahası çizgisi üzerinden vuran Hüsamettin Yener'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erkan Akbulut xx, Cem Özbay xx,


Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kerim Alıcı xx, Yusuf Arslan xx, Ravil Tagir x, Sinan Osmanoğlu xx, Ali Yaşar xx, Berkay Samancı xx, Muhammed Mert x (Atakan Üner dk. 87 ?), Okan Derici xxx, Metehan Mimaroğlu xx, Kemal Rüzgar x (Hüsamettin Yener dk. 73 x)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Onur Taha Takır, Burak İnce, Furkan Çil, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Ozan


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Cenk Güvenç x (Abdülkadir Kayalı dk. 71 x), Sezer Özmen xx, Batuhan İşçiler xx, Berat Aydoğdu xx, Serdar Güncü xx, Mrsic xx, Malle xxx (Andusic dk. 90+5 ?), Rahmi Anıl Başaran x, Otoo xx, Foxi x (Kağan Kayalı dk. 90 ?)


Yedekler: Vukovic, Celal Emir Dede, Anıl Taşdemir, Emirhan Çakır


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Mrsic (dk. 30 pen.) (Balıkesirspor), Okan Derici (dk. 80 pen.) (Altınordu)


Kırmızı Kart: Rahmi Anıl Başaran (dk. 79) (Balıkesirspor)


Sarı Kartlar: Sinan Osmanoğlu, Yusuf Arslan (Altınordu), Batuhan İşçiler (Balıkesirspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:11 Kaynak: İHA
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