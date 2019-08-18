TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altınordu: 0

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bolu
Atatürk Stadyumu'nda oynanan Hatayspor- Altınordu
karşılaşması, Hatayspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Altınordu'nun atağında Hüseyin Atakan Üner'in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Anıl Koç'un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.
41. dakikada ceza sahası içine giren Anıl Koç'un pasında topla buluşan Okan Derici'nin kötü vuruşunda top kalecide kaldı.
42. dakikada Hatayspor atağında ceza sahası dışında havadan gelen topa vuran Sadi Karaduman'ın sert şutunda top direkten döndü.
75. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Anıl Koç'un pasında topla buluşan Ersel Aslıyüksek
'in şutunda top üst direkten geri döndü.
80. dakikada Furkan Şeker
'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner Hüseyin Bağ'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Cihan Aydın
xx, Kemal Elmas xx, Hasan Hüseyin Tetik xx,
Hatayspor: Akın Alkan
xx, Kubilay Sönmez
xx, Aabıd Rayane xx, Mirkan Aydın
xxx (Soner Örnek dk. 90+3 ?), Selim Ilgaz
xx (Hamza Gür
dk. 74 xx), Gökhan Karadeniz
xx (Helder J. Barbosa dk. 77 xx), Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Furkan Şeker xx, Yusuf Abdioğlu
xx, Caner Hüseyin Bağ xxx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Buğra Temel, Idır Quali
Teknik Direktör: İlhan Palut
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kahraman Demirtaş xx, Ravil Tagir xx, Anıl Koç xx, Oğulcan Ülgen xx (Burak İnce dk. 88 ?), Muhammed Mert xx, Hüseyin Atakan Üner xx (Ersel Aslıyüksek dk. 75), Egehan Gök
xx (Berkay Samancı
dk. 70 xx), Kerim Alıcı
xx, Okan Derici xx, Sinan Osmanoğlu
xx
Yedekler: Ali Emre
Yanar, Ali Mert Aydın
, Yusuf Yalçın
Arslan, Musa Caner Aktaş
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Caner Hüseyin Bağ (dk. 80) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz (Hatayspor) - BOLU