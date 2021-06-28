TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor'un Bolu kampı başladı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, "Bir kenar oyuncusu ve orta saha oyuncusu bakıyoruz. İkisini halledebilirsek transferi sonuçlandırmış olacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in yeni takımı Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da çalışmalara başladı. Teknik direktör Zafer Turan yönetiminde Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde toplanan ekip, akşam saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. Yeni sezonda bütün takımlara hayırlı bir sezon dileyen Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, "İnşallah geçen seneki gibi sonunda mutluluğa ulaşabileceğimiz bir sezon olur. Geçen sene de burada başlamıştık. Yine hedeflerimiz büyüktü. Bu sene de hedefimiz var. Büyük hedefler peşindeyiz. Geçen seneki kadar kolay olmayacak belki ama hedefli bir takım yapıp lige o şekilde girmek istiyoruz. Bütün takımlara hayırlı bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

"2 oyuncuyla transferi kapatacağız"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Turan, 2 oyuncuyla transferi kapatacaklarını ifade ederek, "Biz geçen seneden yaklaşık 14-15 oyuncumuzu tuttuk. Bu doğrultuda transferi belirli mevkilere belirlemiştik. 4-5 arkadaşı aramıza kattık. Şimdi 2-3 transferimiz daha var. 1 hafta içinde onlar da sonuçlanacak. Geçen seneki gibi transferi erken bitirip, bütün kadroyu kamp boyunca bir arada tutup süreç geçirirsek çok daha olumlu olacağını biliyoruz. O yüzden transferi bir an evvel bitirmek istiyoruz. Bu doğrultuda da zaten yönetimimiz çalışmaları yapıyor. Çoğunu da hallettik diye düşünüyoruz. Bir kenar oyuncusu ve orta saha oyuncusu bakıyoruz. İkisini halledebilirsek transferi sonuçlandırmış olacağız. 2 oyuncuyla transferi kapatacağız inşallah" diye konuştu.

"7 hazırlık maçı oynayacağız"

Bolu kampında hazırlık maçlarını yoğun tuttuklarını belirten Turan, "Kampımızı 3 etap şeklinde düşünüyoruz. İlk etapta ön hazırlık planımız var. İkinci etapta 3, üçüncü etapta da 4 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Toplam 7 tane hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçlarını fazla tuttuk. Yeni gelen arkadaşlarımız var, eski oyun sistemimiz var. Bunları harmanlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda da maç programını biraz yoğun tuttuk" ifadelerini kullandı.

"Çok sert bir lig olacak"

Ligin sert geçeceğini düşündüğü söyleyen Turan, "Ligde çok şehir takımı var. Lig geçen seneki gibi değil. Bu sene Süper Lig ayarında bir lig olacak. Çok sert bir lig olacak. Burada hedefe ulaşmak kolay değil. Biz hem oyun olarak hem kulüp olarak bu lige renk katmayı, hem iyi futbol oynamayı hedefliyoruz. Tabiki hedeflerimiz var. Bir üst lige çıkmak her takımın hedefi. Bizim de bu hedefimiz var ama bu zorlu ligde ilk önce iyi futbol oynayıp keyif almak, lige keyif katmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. - BOLU