TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Boluspor: 1

TFF 1. Lig 2019-2020 Sezonunun ilk hafta karşılaşmasında, Osmanlıspor evinde Boluspor
'u ağırladı. Mücadele sonunda karşılaşma Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan
, Hüseyin Aylak
Osmanlıspor: Mele x, Ali Ülgen
xx, Atakan Rıdvan Çankaya
xx, Mehmet Yiğit x, Ali Eren
İyican x, Blagojevic xx, Hasan Kılıç
x, Ayuk xx, Sinan Kurt x, Todorovic xx (Beykan Şimşek
dk. 74 xx), Mertan Caner Öztürk
xx (Oğuz Yıldırım dk. 90+6 ?)
Yedekler: Ahmet Eyüp
Türkaslan, Okan Deniz
, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen
, Tamer Aşık, Barış Zeren
Teknik Direktör: Turan İnce
Boluspor: Ozan Evrim Özenç xx, Cumali Bişi
xx, Umut Gündoğan
xxx (Mutlu Güler dk. 58 xx), Poepon xx, Bilal Kısa
xxx (Gökhan Sazdağı
dk. 74 xx), Mustafa Eskihellaç xx, Seth Sincere xx, Hayrullah Bilazer xx (İsmail Konuk
dk. 90 ?), Ümit Kurt
xx, Burak Bekaroğlu
x, Mustafa Durak
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Yedekler: Sabri Can, Muhammed Şura Çetin, Erkan Süer, Mustafa Batuhan Altıntaş
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Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Poepon (dk. 59) (Boluspor), Blagojevic (dk. 66), Eric Ayuk Mbu (dk. 85) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Mertan Caner
Öztürk (Osmanlıspor), Ümit Kurt, Umut Gündoğan (Boluspor) - ANKARA