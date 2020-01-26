TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Çorum FK: 4 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Çorum FK: 4 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Çorum FK: 4

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Gümüşhanespor, sahasında Çorum FK'ya 4-1 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Çorum FK: 4, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Gümüşhanespor, sahasında Çorum FK'ya 4-1 mağlup oldu.


Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Tuncay Ercan xx


Gümüşhanespor: Ogün Alkan x, Mehmet Menderes Önkuzu x (Batuhan Aygün dk. 76 x), Raif Gündoğdu xx (Tekin Adar dk. 64 x), Burak Demireğen x, Murat Kayalı xx, Mert Çakar xx (Recep Oğuz dk. 89 ?), Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul x


Çorum FK: Reşat Şen xx, Mert Ilıman xx, Osman Bodur xx, Kıvanç Kaya xx (Fatih Şerifoğlu dk. 77 x), Oktay Demircan xx (Mikail Albayrak dk.46 xx), Batuhan Demirel xx, Nafican Yardımcı xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, Volkan Akyıldız xx (Şaban Yılmaz Genişyürek dk. 58 x), Muhammed Rıdvan Özdemir xx, Mete Yıldız xx


Goller: Murat Kayalı (dk. 19) (Gümüşhanespor), Volkan Akyıldız (dk. 7), Muhammet Rıdvan Özdemir (dk. 25), Mete Yıldız (dk. 28), Kıvanç Kaya (dk. 64) (Çorum FK)


Sarı Kartlar: Sancar Yıldırım, Tekin Adar, Muharrem Efe (Gümüşhanespor), Oktay Demircan, Mete Yıldız, Osman Bodur (Çorum FK) - GÜMÜŞHANE

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Çorum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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