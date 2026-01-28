Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci, Beyaz Grup'ta ise 23'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Muşspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 1-0
Somaspor-Ankara Demirspor: 2-1
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bursaspor: 0-1
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-6
Adanaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-4
Aliağa Futbol-Mardin 1969: 2-0
ISBAŞ Isparta 32-Menemen FK: 1-0
Beyaz Grup
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Kepezspor: 1-1
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sultan Su İnegölspor: 0-0
Karaman FK-Merkür Jet Erbaaspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-İskenderunspor: 4-3
Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor: 4-0
Muğlaspor-Bucaspor 1928: 2-1
Altınordu-Adana 01 FK: 0-3
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig Haftası Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?