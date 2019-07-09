Son Dakika Haberleri: TFF 2 ve 3. Lig'de grup kuraları yarın çekilecek
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TFF 2 ve 3. Lig'de grup kuraları yarın çekilecek

25 dakika önce

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de grupların kura çekimi yarın yapılacak.

TFF 2 ve 3. Lig'de grup kuraları yarın çekilecek, System.String[]
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de grupların kura çekimi yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:04 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Riva, Spor
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