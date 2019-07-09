TFF 2 ve 3. Lig'de grup kuraları yarın çekilecek
25 dakika önce
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de grupların kura çekimi yarın yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:04 Kaynak: AA
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de grupların kura çekimi yarın yapılacak. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Orhan Saka Konferans Salonu
'nda gerçekleşecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
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