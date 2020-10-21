TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik

21.10.2020 19:18
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş ile anlaşma sağlayamadıklarını ve beIN Sports'a ihtarname gönderdiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş ve seyircili maçlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

"Maalesef şu ana kadar yayıncı kuruluş ile anlaşmaya varamadık. Noter ile dün beIN Sports'a ihtarname gönderdik. beIN Sports'un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır."

"YÜZDE 30 KAPASİTEYLE OYNANMASINI İSTİYORUZ"

"TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık. Başakşehir ve Sivas spor'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar."

"KULÜPLER YASASI DEĞİŞECEK"

"Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz. Kulüpler Yasası ile ilgili bazı maddelerin değişmesini istiyoruz. Meclis'ten çıkacak yasada değişiklikler olması için çalışma yapacağız."

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik

Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Noter, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik - Son Dakika Spor

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