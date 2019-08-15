Son Dakika Haberleri: THK, Didim'de 3 bin 223 deri topladı
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THK, Didim'de 3 bin 223 deri topladı

55 dakika önce

Türk Hava Kurumu (THK) Didim Şubesince ilçe merkezi ve mahallelerinde Kurban Bayramı boyunca 2800 adet koyun, 250 adet keçi, 272 adet sığır derisi olmak üzere toplam 3 bin 223 adet deri topladığını açıkladı.

THK, Didim'de 3 bin 223 deri topladı, System.String[]
Türk Hava Kurumu (THK) Didim Şubesince ilçe merkezi ve mahallelerinde Kurban Bayramı boyunca 2800 adet koyun, 250 adet keçi, 272 adet sığır derisi olmak üzere toplam 3 bin 223 adet deri topladığını açıkladı.

THK Didim Şubesince Didim merkez, Akbük, Akyeniköy ve mahallelerdeki kesim merkezlerinde gönüllülerden ve görevlilerden oluşan 30 kişilik ekiple deri toplama işlemini tamamladı. Cumartesi Pazarında kurulan toplama merkezinde tuzlama ve temizleme işlemleri yapılan deriler, THK genel merkezince yapılan ihaleyi alan firma yetkililerine teslim edildi.

THK Didim Şube Başkanı Mehmet Emin Tural, 9 araç 9 Şoför 10 personel ve 5 zabıta ile kendilerine yardımcı olan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, başta olmak üzere kuruma destek olan tüm bağışçılara öz veriyle çalışan kurum personeline de teşekkür etti. Tural, bağışlanan derilerden elde edilecek gelirlerin THK Üniversitesinde ki genç kanatların eğitimine ve gençlere yönelik etkinliklerde kullanılacağını belirtti. Deri toplama merkezi olarak kullanılan alan belediye ekiplerince yıkayarak dezenfekte edilerek temizlendi. - AYDIN
Türk Hava Kurumu, Kurban Bayramı, Akbük, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
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