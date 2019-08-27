Thk ve kızılay'da usulsüzlük soruşturması

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce, Türk Hava Kurumu (THK) ve Kızılay Derneği'nde yapılan denetimlerde belirlenen usulsüzlüklere ilişkin sorumluluğu bulunan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının Ağustos ayı itibarıyla 4 bin 454 derneğin denetiminin yapıldığı, 424 dernek ile ilgili olarak idari işlem, 132 dernek ile ilgili adli işlem yapılması için yargı mercilerine bildirimde bulunulduğu belirtildi. Hakkında idari işlem yapılan ve adli mercilere suç duyurusunda bulunulan dernekler arasında Türk Hava Kurumu ve Kızılay Derneği'nde görev yapmış yöneticilerin de bulunduğu bildirildi.

'DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA SATILMIŞ'

THK'nın 1 Ocak 2013 ve 8 Haziran 2016 tarihleri arasındaki işlemlerinin Bakanlık Dernekler Denetçileri tarafından yapıldığı kaydedilerek, "THK tüzüğüne göre borçlanılabilecek miktarın çok üzerinde borçlanıldığı, satın almak yerine THK Havacılık Vakfı'ndan THK'ya 5 yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin, kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olduğu, ilgili şirket tarafından ödenmesi gereken yakıt bedelinin THK İktisadi İşletmesi tarafından ödendiği, THK'ya ait bazı demirbaşların THK Havacılık Vakfı çalışanlarınca satıldığı, THK İktisadi İşletmesi tarafından 10 adet uçağın satış ihalesine ilişkin belgelerin denetim sırasında ibraz edilemediği, mülkiyeti THK'ya ait olan 9 taşınmazın değerinin çok altında satıldığı, yurtdışından alınan bazı yardımların mülki idare amirliğine bildirilmediği tespit edilmiştir" denildi.

'KIZILAY ZARARA UĞRATILDI'

Türkiye Kızılay Derneği'nin önceden ortağı olduğu içecek ve pazarlama alanında faaliyet gösteren iki şirket ve bir ildeki şubesi ile ilgili İçişleri Bakanlığınca inceleme yapıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İçecek şirketindeki mal giriş ve çıkış formları arasında uyumsuzluk olduğu, Kızılay'ın pazarlama şirketindeki hisselerinin tamamının 2008 yılında başka bir şirkete devredilmesine rağmen bayilerden alınan teminatların Kızılay'ın ortağı olduğu içecek şirketine devredilmediği, Kızılay'ın bir ildeki şubesi tarafından 2005 yılında ihale ile yaptırılan çok amaçlı salon binasında Kızılay'ın teknik elemanlarınca yapılan incelemede, binadaki gizli kusurların tespit edilmesine ve ilgili şubeye durumun bildirilmesine rağmen, ihaleyi alan firma hakkında hukuki işlemlerin yapılmadığı, 2009 yılında yapılan aynı ildeki Afet ve Lojistik Merkezi tadilat ve onarım ihalesinde, iş artırımına gidilerek firmaya yapılan ödemelerde uygulanması gereken indirimlerin yapılmayarak, Kızılay'ın zarara uğratıldığı tespit edilmiştir."

SUÇ DUYURUSU

Açıklamada, belirlenen tespitler neticesinde sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneği'nde görev yapmış yöneticiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve ilgili Valilikçe idari işlemler yapılması istenildiği kaydedilerek, "Ayrıca, yaşanan istifalar nedeniyle THK Merkez Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 12'den 3'e düşmesinden dolayı THK'nın 26 Haziran 2019 tarihinden itibaren Merkez Yönetim Kurulundan yoksun kaldığı ve yönetimi başka yoldan sağlanamadığı anlaşılmış, Bakanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine de, 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren bir Mülkiye Başmüfettişi ve iki Dernekler Denetçisi tarafından THK'nın denetimine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.