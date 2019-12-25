THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı - Son Dakika
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THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı

6 saat önce

THY Euroleague'de 16. haftasında Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile, Fenerbahçe Beko da sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı, System.String[]

THY Euroleague'de 16. haftasında Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile, Fenerbahçe Beko da sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı yarın ve 27 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova evinde AX Armani Exchange Milano ile karşılaşacak. Bu hafta Türk takımları rakipleri ile sahalarında karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacak. Hafta Barcelona - Olympiakos arasında oynanacak maç ile sona erecek.


THY Euroleague'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:


Yarın


20.00 CSKA Moskova - AX Armani Exchange Milano


20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv


22.00 Panathinaikos - Real Madrid


22.00 ALBA Berlin - Baskonia Vitoria-Gasteiz


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Khimki Moskova


27 Aralık Cuma


20.00 Zenit Saint Petersburg - Kızılyıldız


20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket


22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas


23.00 FC Barcelona - Olympiakos - İSTANBUL

Maccabi FOX Tel Aviv, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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