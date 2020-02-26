THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı devam ediyor - Son Dakika

THY Euroleague'in 26. haftasında lider Anadolu Efes, Almanya deplasmanda ALBA Berlin ile, Fenerbahçe Beko da rakip sahada İspanyol ekibi Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 28 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Real Madrid- Panathinaikos mücadelesi ile başlayan haftada, Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. Lider Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00'de Almanya ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise cuma günü TSİ 23.00'te İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacak.
THY Euroleague'de yarın ve cuma günü oynanacak maçların programı şöyle:
YARIN
20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona
20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih
22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Olympiakos
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Kızılyıldız
28 ŞUBAT CUMA
20.00 Khimki Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.00 Zalgiris Kaunas - AX Armani Exchange Milano
23.00 Valencia Basket - Fenerbahçe Beko
(Oğuzhan Ort/İHA)