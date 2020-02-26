THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı devam ediyor - Son Dakika
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THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı devam ediyor

6 saat önce

THY Euroleague'in 26. haftasında lider Anadolu Efes, Almanya deplasmanda ALBA Berlin ile, Fenerbahçe Beko da rakip sahada İspanyol ekibi Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı devam ediyor, System.String[]

THY Euroleague'in 26. haftasında lider Anadolu Efes, Almanya deplasmanda ALBA Berlin ile, Fenerbahçe Beko da rakip sahada İspanyol ekibi Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 28 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Real Madrid- Panathinaikos mücadelesi ile başlayan haftada, Türk takımları deplasmanda mücadele edecek. Lider Anadolu Efes, yarın TSİ 20.00'de Almanya ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise cuma günü TSİ 23.00'te İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacak.

THY Euroleague'de yarın ve cuma günü oynanacak maçların programı şöyle:

YARIN

20.00 CSKA Moskova - FC Barcelona

20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih

22.00 ALBA Berlin - Anadolu Efes

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Olympiakos

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Kızılyıldız

28 ŞUBAT CUMA

20.00 Khimki Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne

21.00 Zalgiris Kaunas - AX Armani Exchange Milano

23.00 Valencia Basket - Fenerbahçe Beko

(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, ALBA Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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