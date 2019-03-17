'THY satılacak' iddialarına yanıt
1 saat önce
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, THY'nin satılacağı iddialarına ilişkin, "Her seçim döneminde yaşadığımız bir durum bu. Özelikle sosyal medyada asparagas haberler yayınlanıyor.
THY
Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, THY'nin satılacağı iddialarına ilişkin, "Her seçim döneminde yaşadığımız bir durum bu. Özelikle sosyal medyada asparagas haberler yayınlanıyor. Türkiye
, THY'den memnun ve herhangi bir satış görüşmesi de olmadı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:10
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