Son Dakika Haberleri: 'THY satılacak' iddialarına yanıt

'THY satılacak' iddialarına yanıt

1 saat önce

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, THY'nin satılacağı iddialarına ilişkin, "Her seçim döneminde yaşadığımız bir durum bu. Özelikle sosyal medyada asparagas haberler yayınlanıyor.

'THY satılacak' iddialarına yanıt, System.String[]
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, THY'nin satılacağı iddialarına ilişkin, "Her seçim döneminde yaşadığımız bir durum bu. Özelikle sosyal medyada asparagas haberler yayınlanıyor. Türkiye, THY'den memnun ve herhangi bir satış görüşmesi de olmadı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:10 

Türkiye, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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