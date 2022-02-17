THY, Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimlerini başarıyla tamamladı - Son Dakika

Misafirlerinin seyahat sağlığı ve güvenliğini en öncelikli konu olarak gören Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) uyguladığı Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimleri (SAFA) programında 2021 yılını başarıyla tamamladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki 57 meydanda 38 sivil havacılık otoritesi tarafından 74 denetim geçiren bayrak taşıyıcı, sıfıra yakın (0.054 bulgusuzluk) bir oranla Avrupa'nın en başarılı hava yolu şirketleri arasında yer aldı.

Bu oran uçuş emniyeti üzerinde sürekli geliştirmeler yapan THY'nin bugüne kadar ortaya koyduğu en başarılı performans oldu.

Türkiye'nin de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü öncülüğünde tam üye statüsünde olduğu, Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı hava yolu şirketlerinin denetlendiği program, uçuş emniyetinin sürdürülebilirliğini ve ölçülerek izlenebilmesini amaçlıyor.

Uçakların kalkış öncesi ve uçuş sonrasında ulusal ve uluslararası mevzuatlar referans alınarak 500'e yakın gereklilik maddesiyle geniş kapsamlı denetlendiği programda THY, EASA ortalamasından da (0.44 bulgusuzluk oranı) çok daha üstün bir sonuç elde etti.

"Güvenilir hava yolu kimliğimizi bir kez daha kanıtladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi 2021'deki başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekşi, SAFA denetiminden başarıyla geçtiklerini belirterek, dünyanın 128 ülkesinden her gün yüz binlerce kişinin sevdikleriyle buluşmak için çıktıkları yolculukta THY'ye güvendiğini söyledi.

THY olarak seyahatin her aşamasını kusursuz şekilde planlayarak bu güvenin karşılığını misafirlere sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Ekşi, "Bu çabanın bir sonucu olarak SAFA programı 2021 yılı denetimlerini Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla tamamladık ve güvenilir hava yolu kimliğimizi bir kez daha kanıtladık. Misafirlerimizin seyahat konforu ve uçuş emniyetini her gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Havacılık dünyası için güvenilir bir emniyet parametresi olan SAFA programında, bulgusuzluk oranını düşürerek mükemmellik seviyesine ulaşan THY, uçuş emniyet standartlarını iyileştirmek adına yatırımlar yapmaya, misafirlerinin seyahat konforunu artırmaya ve uçuş güvenliği için tüm gereklilikleri yerine getirmeye devam edecek.