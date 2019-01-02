Ticari Amaçla Kullanılan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayenesi
2 saat önce
Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ticari amaçla kullanılan ölçü ve ölçü aletlerinin 2019 periyodik muayenelerinin yapılması gerektiğini bildirdi.
Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
, ticari amaçla kullanılan ölçü ve ölçü aletlerinin 2019 periyodik muayenelerinin yapılması gerektiğini bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ticari amaçla kullanılan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılmasının zorunlu kılındığı ve 2017'yi kapsayan aletlerin damga süresinin dolduğu belirtildi.
Periyodik muayenelerin 28 Şubat
'a kadar yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, 2 bin 600 lira idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye 320 lira idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 28 Şubat'ta kadar beyannameleri vermesi önemle duyurulur."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:26 Kaynak: AA
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