TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
16.02.2026 11:32  Güncelleme: 11:36
TikTok yayını facia ile bitti
Muş'un Bulanık ilçesinde bir kişi, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada trafik kazası geçirdi; o anlar yayına yansıdı. Hiç önüne bakmayan sürekli telefon ekranına bakan sürücü kaza sırasında "Ya Allah, Ya Allah" şeklinde feryat etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde bir adam, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada direksiyon başında kaza yaptı. Yayın esnasında seyir halinde olan sürücü, kontrolünü kaybederek trafik kazasına karıştı.

HER ŞEY CANLI YAYINA YANSIDI

Hiç önüne bakmayan sürekli telefon ekranına bakan sürücü kaza sırasında "Ya Allah, Ya Allah" şeklinde feryat etti. Kaza anı canlı yayında izleyenler tarafından da görüldü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son Dakika Yaşam TikTok yayını facia ile bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alper Elma Alper Elma:
    tıktok uygulamasını kullanmayin, ne düzgün bir insan nede düzgün şeyler var gerekesiz işsiz güçsüz ne kadar tipler varsa hep o uygulamada zamanınıza yazik 26 0 Yanıtla
  • Nap Time Nap Time:
    Allah diyebilmesi inançlı olduğuna alamet, geçmiş olsun 8 1 Yanıtla
  • Yalcin Yalcin:
    habere bak sürücü o değilki ne boş hbar sitesi 4 0 Yanıtla
  • ferdi karakollu ferdi karakollu:
    ölmüş mü 4 0 Yanıtla
  • 96310555 96310555:
    aracı bence bu kullanmıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.