Muş'un Bulanık ilçesinde bir adam, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada direksiyon başında kaza yaptı. Yayın esnasında seyir halinde olan sürücü, kontrolünü kaybederek trafik kazasına karıştı.
Hiç önüne bakmayan sürekli telefon ekranına bakan sürücü kaza sırasında "Ya Allah, Ya Allah" şeklinde feryat etti. Kaza anı canlı yayında izleyenler tarafından da görüldü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Son Dakika › Yaşam › TikTok yayını facia ile bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)