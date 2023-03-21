Tilkiyi vurup ağaçtan sallandırdılar! Mahalleli ayaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tilkiyi vurup ağaçtan sallandırdılar! Mahalleli ayaklandı

21.03.2023 10:40

Adana'da kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından bir tilkinin silahla vurulup öldürüldükten sonra ağaca asıldığı görüldü. Vatandaşlar bu vicdansızlığa büyük tepki gösterdi.

Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalledeki vatandaşlar bir tilkinin ağaca bacağından asıldığını fark etti. Tilkiye yaklaşan vatandaşlar, hayvanın ateşli silahla vurularak telef edildiğini gördü.

MAHALLE SAKİNLERİ AYAKLANDI

Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, hayvanı telef edip birde ağaca asan şahısların bulunarak cezalandırılmasını istedi. Olaya tepki gösteren mahallede sakinlerinden Devran Serin (43)," Bu yapılanlar canice, buraya asmışlar bu tilkiyi. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Tilkiyi vurup ağaca astılar
Tilkiyi vurup ağaca astılar
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
16 yaşında evlendi, iki çocuğuyla eşi tarafından terk edildi 16 yaşında evlendi, iki çocuğuyla eşi tarafından terk edildi Hatay'da ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyorlar Hatay'da ağır hasarlı binalara girerek evcil hayvanları sahiplerine teslim ediyorlar

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tilkiyi vurup ağaçtan sallandırdılar! Mahalleli ayaklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Dolar/TL, 19,03 seviyesinden işlem görüyor
10:42 Böyle protesto görülmedi! Tribünlerden Vitor Pereira'ya "Elek" tezahüratı
10:37 Dolar güne hızlı başladı! 19,03 seviyelerinden işlem görüyor
10:36 Acımasız protesto! Tribünler hep bir ağızdan Vitor Pereira'ya "Eşek" diye bağırdı
10:24 Akşener'in 6'lı Masa resti İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu! İşte o süreçte istifa edenlerin sayısı
10:15 Hangisi gerçek Putin? Aynı dönemde çekilen 3 fotoğraf karesi kafa karıştırdı
10:12 Suudi Arabistan'ın teknik adamı Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı ile anlaşmaya yakın
10:11 Bereket ayı geldi! Ramazan bu sene 29 gün sürecek
10:06 Suudi Arabistan'ın hocası Herve Renard, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçiyor
10:06 Gülben Ergen'den dikkat çeken siyaset çıkışı: Oy için çırpınan hiçbir reklamı görmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2023 10:56:51. #1.12#
SON DAKİKA: Tilkiyi vurup ağaçtan sallandırdılar! Mahalleli ayaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement