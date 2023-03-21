Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalledeki vatandaşlar bir tilkinin ağaca bacağından asıldığını fark etti. Tilkiye yaklaşan vatandaşlar, hayvanın ateşli silahla vurularak telef edildiğini gördü.
Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, hayvanı telef edip birde ağaca asan şahısların bulunarak cezalandırılmasını istedi. Olaya tepki gösteren mahallede sakinlerinden Devran Serin (43)," Bu yapılanlar canice, buraya asmışlar bu tilkiyi. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Tilkiyi vurup ağaçtan sallandırdılar! Mahalleli ayaklandı - Son Dakika