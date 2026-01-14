TİP: Emekliler Ülkenin Yükü Değil

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Emekliler bu ülkenin yüküymüş gibi davranılıyor. Emekliler bu ülkede yük değildir, bu ülke için ömrünü vermiş insanlardır." ifadelerini kullandı.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28. Yasama Dönemi'nde 41 kanun teklifinin yasalaştığını, ayda bir kanun çıkarıldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulunun gündeminde çok sayıda uluslararası anlaşma bulunduğunu aktaran Baş, "Meclisin bu anlaşmaların 'noter makamı' haline getirildiğini" savundu. Baş, Genel Kurulun gündeminde 2015'te imzalanan bir anlaşmaya yönelik kanun teklifinin de yer aldığını dile getirdi.

Son günlerde emekli maaşının tartışıldığına işaret eden Baş, "Emekliler bu ülkenin yüküymüş gibi davranılıyor. Emekliler bu ülkede yük değildir, bu ülke için ömrünü vermiş insanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltileceğini hatırlatarak, emeklilerin zor durumda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılmasının beklendiğini anlatan Baş, buna izin vermeyeceklerini ileri sürdü.