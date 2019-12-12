TIR ile özel araç şarampole uçtu: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TIR ile özel araç şarampole uçtu: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

TIR ile özel araç şarampole uçtu: 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Balıkesir-Susurluk Karayolunun Demirkapı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç şarampole uçtu.

TIR ile özel araç şarampole uçtu: 4 kişi yaralandı, System.String[]

Balıkesir- Susurluk Karayolunun Demirkapı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 3 kişi ile TIR şoförü yaralı olarak kurtarıldı.


Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i TIR 2 aracın karıştığı kazada 2 araç şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralı olarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay Balıkesir Susurluk karayolunun Demirkapı Mevkiinde meydana geldi. 10 CHB 156 plakalı araç ile önünde giden TIR yoldan çıkarak şarampole uçtu. Balıkesir İtfaiyesi, 112 acil çağrı ve ekiplerin müdahalesi ile 10 CHB 156 plakalı araçtan Vedat ve Nurbiye K. ile Zülbiye Ç hafif yaralı olarak, TIR şoförü Yücel Ç. de yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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