Tiyatro sahnesinde olmak istiyor

Oya Başar ile Begüm Birgören'in oynadığı oyunla ilgili konuşan Aslıhan Karalar, "Arkadaşımın oyununu izlemeye geldim. Güzel bir iş çıkardıklarına inanıyorum. Keyifli bir oyun bizi bekliyor" dedi.

'Diziye odaklandım'

Kendisinin herhangi bir tiyatro oyununda oynayıp oynamayacağı sorular Karalar, "Tiyatroda oynamayı bende isterim ama şu an öyle bir projemiz yok. 'Kuruluş Osman' devam ediyor. Diziye yoğunlaşmış durumdayım." diye konuştu.



