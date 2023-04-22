Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Rana Cabbar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Rana Cabbar Son Yolculuğuna Uğurlandı

22.04.2023 15:00

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rana Cabbar, Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Oyuncu arkadaşları ve sevenleri törene katıldı.

Altan ÇİMEN-Mehmet CANBULAT/ Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda öğlen düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene, oyuncu arkadaşları Talat Bulut, Cezmi Baskın, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Vahide Gördüm, Halil Ergün, Gülsen Tuncer yanı sıra Cabbar'ın sevenleri katıldı. Törende taziyeleri Cabbar'ın yakınları kabul etti.Oyuncu Talat Bulut "Benim ustamdı, hocamdı. 5 yıl aynı sahneyi paylaştım. Çok üzgünüm" dedi.  Oyuncu Cezmi Baskın ise "Sevgili kardeşimiz Rana'yı kaybettik. Çok acılıyız, çok üzüntülüyüz. Benim ustam, hocam, iş arkadaşım, her şeyimdi. Toprağı bol olsun diyelim" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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