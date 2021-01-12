TOBB'dan gelen tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilen tablet bilgisayarlar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) gerçekleştirilen törende, 55 tablet bilgisayar KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'a teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Başkan Mescier, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle zor bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemde eğitim ve öğretim hayatı da olumsuz etkilendi. Yüz yüze gerçekleştirilemeyen eğitimler uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleşiyor ve bu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine aksatmadan devam edebilmeleri için TOBB ve Karabük TSO işbirliğiyle 55 adet tablet bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürümüze teslim ettik. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize desteklerimiz devam edecektir." dedi.