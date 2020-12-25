TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı - Son Dakika

TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı

25.12.2020 18:03
TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi-yeşilliler, Hırvat uzun forvet Tomislav Zubcic ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Mavi Yeşilliler, geçen sezonu Rusya temsilcilerinden Enisey Krasnoyarsk'de geçiren ve 21 Aralık'tan bu yana takımla try-out (deneme) antrenmanlarına katılan uzun forvet Tomislav Zubcic ile anlaşma sağladı. Basketbol kariyerine ülkesi Hırvatistan'ın KK Zadar takımında başlayan, 2012 yılında NBA takımlarından Toronto Raptors tarafından draft edilen Zubcic'in Cibona Zagreb ile Euroleague ve Eurocup, Avtodor Saratov ile Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Enisey Krasnoyarsk ile FIBA Europe Cup deneyimleri bulunuyor" denildi.

2019-2020 Sezonunda Enisey Krasnoyarsk'da forma giyen Tomislav Zubcic, Rus ekibiyle çıktığı 10 FIBA Europe Cup maçında 16.6 sayı-6.1 ribaund-2.5 asist-1.3 top çalma; Rusya VTB Ligi'nde ise 16 maçta 15.5 sayı-5.7 ribaund-2.1 asist-1.1 top çalma istatistiklerine imza atarken; yüzde 44.1 üç sayı- yüzde 71.9 serbest atış ortalamalarını tutturmuştu.

Hırvat Milli Takımı forması da giyen 1990 doğumlu ve 2.11 cm boyundaki oyuncu, uzun forvet (4) pozisyonunda görev yapıyor.


TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı
TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı
TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı
TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı
TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Krasnoyarsk, basketbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TOFAŞ, Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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