TOGG şantiye girişinde feci kaza

Bursa'da yerli otomobil TOGG fabrikasının yapımı devam eden yolunda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerli otomobil fabrikası TOGG girişinde yol çalışmasının yapıldığı noktada, otomobil ile karayollarına ait kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve kamyonet hurdaya dönerken, 1 karayolları personeli ve otomobildeki iki kişiden 1'i ağır yaralandı. Kazayı gören diğer çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı. Fabrikaya giden ve yapımı devam eden yolda kaza nedeniyle çalışmalar durduruldu. Feci kazada, otomobilin yoldan çıkarak yol yapımında görevli karayollarına ait kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. - BURSA