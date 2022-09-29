Tokat gündem haberleri | Tokat'ta ormanda kayboldu; 2 gündür aranıyor

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, 2 gün önce çıra toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve köylülerin bulamadığı Bahattin Öztürk (81) için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Reşadiye ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk, önceki gün çıra temin etmek için ormana gitti. Köye geri dönmeyince Öztürk'ün yakınları, köylülerle bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca durum, jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öztürk'ün bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.