AFAD ekipleri ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 15 personelle arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında dron ve iz takip köpeği "Talan" da kullanıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği 'Talan' buldu - Son Dakika

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