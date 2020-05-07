Tokat'ta 7 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu - Son Dakika

Jandarma ve AFAD ekiplerinin köy çevresinde ve dere yataklarında yürüttüğü arama çalışmasında Savdıç'a ulaşılamadı.

Karadere köyündeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen evli ve 4 çocuk annesi Ayşe Savdıç'ı (53) kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

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