Düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi

24.05.2022 15:46

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen şenliğe katılan çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen şenliğe katılan çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Yeşilyurt Kaymakamlığı ile Belediye tarafından otogarda çocuk şenliği düzenlendi. Oyunlar oynayan, görevlilerce yüzleri boyanan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi.

Şenlikte çocuklara ikramda da bulunuldu.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, AA muhabirine, ilçede bugüne kadar çocuk şenliği yapılmaması üzerine Belediye Başkanlığı ile şenlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt'un 9 bin nüfusa sahip küçük bir yer olduğuna işaret eden Yeşilyurt, "Sağ olsun, Belediye Başkanımız Muhsin Yılmaz ile hayırsever vatandaşlarımız, Avusturya'dan şenliğimize sponsor olan vatandaşlarımız oldu. 16 köyümüzden ve ilçe merkezimizden 1500 öğrenciyi velilerinden izin alarak buraya getirdik." dedi.

Şenlik alanında 11 oyun grubu bulunduğunu anlatan Yeşilyurt, "Patlamış mısır, pamuk şeker ve yüz boyama etkinliklerimiz var. Amacımız çocukların yüzünü güldürmek. Ne kadar gülerlerse o kadar mutlu olacağız. Onlara devletin onlar için her şeyi yaptığını, hiçbir şeyden kaçınmadığını, gidemedikleri her türlü organizasyonu buraya getirdiğini, onları mutlu etmek için uğraşıldığını göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de etkinlikte çok mutlu olduklarını dile getirerek, şenliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi
Düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi
Düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi
Düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi
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Kaynak: AA

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