Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı

19.08.2022 21:28
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, şehir merkezinde bir kişinin ikametinde skunk bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

Zanlının evinde yapılan aramada, bir odanın özel ışık ve ısı sistemleriyle donatılarak yetiştirilen 16 kök skunk bitkisi bulundu. Evde ayrıca 157 gram kubar esrar ve 102 kenevir tohumu da ele geçirildi.

Zanlı ile karısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem ekipleri şaşırttı
Kaynak: AA

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:22 Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:56 Finlandiya Başbakanı Marin, tepki toplayan partinin ardından uyuşturucu testi yaptırdı
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:40 AK Partili Özhaseki'den CHP'lilerin '15 milyon TL'lik köprü' iddialarına cevap: İspatlanırsa milletvekilliğinden istifa ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 21:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda karı koca gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement