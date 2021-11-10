Tokat'ta, yağmur altında Ata'ya saygı - Son Dakika

TOKAT'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, yağmur altında yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Ozan Balcı, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocaklı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende anıta sırasıyla Tokat Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tokat Belediyesi çelenk koydu. Kentte etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

- Tokat