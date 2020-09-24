Tokat'ta yangında hasar gören Yazmacılar Hanı yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

Tokat'ta yangında hasar gören Yazmacılar Hanı yeniden hizmete açıldı

TOKAT'ta, ocak ayında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 75'inci Yıl Yazmacılar Hanı'nda tadilat işlemi tamamlanarak yeniden hizmete açıldı.

Tokat'ta yangında hasar gören Yazmacılar Hanı yeniden hizmete açıldı, System.String[]

TOKAT'ta, ocak ayında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 75'inci Yıl Yazmacılar Hanı'nda tadilat işlemi tamamlanarak yeniden hizmete açıldı.

Kent merkezinde bulunan 75'inci Yıl Yazmacılar Hanı 19 Ocak'ta çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 22 iş yerinin bulunduğu handa Tokat Belediyesi tarafından zarar gören iş yerlerinin ve hanın tadilat çalışmaları başlatıldı. Tadilat başlatılan hanın yapımında kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile Tokat Valiliği İl Özel İdaresine 1 milyon lira para gönderildi. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi işbirliği ile 6 ayda yapımı tamamlanan 75'inci Yıl Yazmacılar Hanı il protokolünün katılımı ile yeniden hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangın sonrası binayı yeniden ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Yazmacılık bizim yaklaşık 600 yıllık bir geleneğimiz. 15'inci yüzyıldan itibaren Tokat'ta ve Tokatla birlikte marka olmuş bir el sanatı. Belki dün sadece büyüklerimizin eşlerimizin ninelerimizin başındaki yazma iken bugün baktığımızda birçok yönden insanlarımızın kullandığı bir malzeme haline gelmiş. Tokat deyince akla gelen birkaç başlıktan birisi olmuş. Bize düşen görevde bu yazmacılığımızı ve bu sanatı hem gelecek nesillere taşımak bunları yaparken de bu sanatı icra eden değerli sanatkarlarımızı, zanaatkarlarımız ve ahilerimizi de her anlamda daima destek vermek ve yanınızda olmak biz yöneticilerin de en önemli görevleridir. 4 bin metrekare üzerine kurulu 7 bin metrekare alana sahip 22 dükkandan oluşan bir sitedir. Millet devlet hep beraber el ele vererek bu güzelliği oluşturduk. Bu güzelliği birlikte beraber devam ettireceğiz" dedi.'YAZMACILIK 600 YILLIK BIR TARİH'Tokat Valisi Ozan Balcı ise, "Yazmacı esnafı ile mutlu gününde birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Belediye başkanımızla beraber yangının olduğu gün gelmiştik ve bizlerde çok üzülmüştük. Oradaki esnaflara üzülmeyin devlet millet olarak biz burayı halledeceğiz demiştik. Burası aslında 6 ayda yapıldı. Buranın yapılmasında en büyük emek belediye başkanımıza ve ekip arkadaşlarına düştü. Yazmacılık bir esnaf faaliyeti değil. 600 yıllık tarihi olan tarih, milletleri millet yapan tarihtir. Biz bunu sadece bir esnaf sanat faaliyeti olarak görmedik, kültür sanat faaliyeti olarak görüyoruz. Milletimizin ortak hafızası olarak görüyoruz ve çok önemsiyoruz. Yarınlara da kalacaktır. Milletleri millet yapan kültürleri sanatlarıdır. Yazmacılarımız gelecek kuşaklara en önemli aktarıcılardır. Eserin bu hale gelmesinden de büyük mutluluk duydum. Yazmacı esnafımıza, sanatkarlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hanın yapılmasında emeği geçenlere plaket takdimi yapılarak açılış kurdelesi kesildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Belediyesi, Tokat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta yangında hasar gören Yazmacılar Hanı yeniden hizmete açıldı - Son Dakika


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