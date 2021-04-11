TOKİ Projesi'yle Konya ve Aksaray'da 4 bin 780 konut inşa ediliyor - Son Dakika

TOKİ Projesi'yle Konya ve Aksaray'da 4 bin 780 konut inşa ediliyor

11.04.2021 11:19
TOKİ Projesi'yle Konya ve Aksaray'da 4 bin 780 konut inşa ediliyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yürütülen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Konya ve Aksaray'da 4 bin 780 konut inşa ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yürütülen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Konya ve Aksaray'da 4 bin 780 konut inşa ediliyor.

AA muhabirinin TOKi yetkililerinden edindiği bilgiye göre, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla 100 Bin Sosyal Konut Projesi'yle yatay mimari esasıyla depreme dayanıklı ve mahalle kültürünün yaşatılacağı konutlar inşa ediliyor.

Proje kapsamında, Konya'da 3 bin 800, Aksaray'da ise 980 konut yapılıyor. İhalesi yapılan konutlardan Konya'da 3 bin 92'sinin, Aksaray'da ise 632'sinin inşası başladı.

Konya'da, proje kapsamında 11 bölgede inşa çalışmaları devam ediyor. Meram ilçesi Beybes Mahallesi'nde yapımına başlanan 657 konut, yüzde 20 seviyesine ulaştı. Konutların 461'i 2+1, 196'sı 3+1 planında yapılıyor. Ayrıca projede yer alan 13 dükkanlı 2 ticaret merkezinin de yapımı sürüyor.

Selçuklu ilçesinde konutlar 3 etap halinde inşa edilecek

Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde 3 etap halinde inşa edilecek 1787 konutun da temeli atıldı. Yüzde 20 seviyesine ulaşan bu konutların, yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Konutların tamamlanmasıyla, esnafla vatandaşın iç içe olduğu, mahalle kültürünü yaşatan yeni bir yaşam alanı oluşacak.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde yapılacak 126 konutun ise zemin çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki hafta konutların inşasına başlanacak.

Proje kapsamında, Konya'nın diğer ilçeleri Emirgazi'de 142, Halkapınar'da 170, Cihanbeyli'de 210 konut yapımı planlanıyor. Projelerin ihaleleri ve ilk temel atmalar yapıldı.

Aksaray'da da inşaatlar başladı

Aksaray'da da Güzelyurt, Eskil, Ağaçören ve Sultanhanı ilçelerinde inşa edilecek konutların yer teslimi yapıldı, inşaatlarda ilk betonlar döküldü.

Bu kapsamda, Ağaçören'de yapımına başlanan 73 konut, yüzde 7 seviyesine geldi. Projede kapsamında ayrıca 12 dükkan da yapılıyor.

Eskil merkezde yapılacak 142 konutun da temeli atıldı. Eşmekaya beldesine yapılacak 94 konut ile Sultanhanı ilçesine yapılacak 158 konutun ise kazı çalışmaları başladı.

Güzelyurt ilçesinde, inşaatı başlayan 165 konutun yanı sıra bölgede ticaret merkezi ve 100 kişilik cami inşa edilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ Projesi'yle Konya ve Aksaray'da 4 bin 780 konut inşa ediliyor - Son Dakika


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