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Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi

27.07.2021 11:04

Tokyo Olimpiyatları'nda Çin'e halter kategorisinde altın madalya getiren 49 kilo kategorisinde yarışan halterci Hou Zhihui'nin çekilen fotoğrafları büyük kriz yarattı. Çin'in Sri Lanka Büyükelçiliği, dünyaca ünlü Reuters haber ajansının kasıtlı olarak Çinli sporcuları çirkin göstermeye yönelik fotoğraflar paylaştığını öne sürerek, "O kadar fotoğraf içinde bunu seçtiniz, kendinizi tarafsız medya organizasyonu olarak adlandırmayın. Utanmazlık" şeklinde isyan etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl sonra gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları, Çinli diplomatları kızdırdı. Çin adına kadınlar 49 kilo kategorisinde yarışan halterci Hou Zhihui, altın madalyaya uzanmaya başardı.

"REUTERS O KADAR FOTOĞRAF İÇİNDEN BUNU SEÇTİ, UTANMAZLIK"

Zhihui'nin birinciliğiyle ilgili fotoğrafları uluslararası basına servis eden İngiliz haber ajansı Reuters'ın seçimi Çin'in tepkisini çekti. Çin'in Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından paylaşılan Twitter mesajında, "O kadar fotoğraf içinde Reuters bunu seçti. Onların ne kadar çirkin olduğunu göstermek için. Politikayı ve ideolojileri sporun üzerinde tutup kendinizi tarafsız medya organizasyonu olarak adlandırmayın. Utanmazlık" ifadeleri kullanıldı.

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ZORLANMA İFADESİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Zhihui'nin kaldırış yaptığı sırada çekilen fotoğraf, yüzündeki zorlanma ifadesiyle sosyal medyada da yankı uyandırmıştı. Çin'de yayımlanan Global Times gazetesi, Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili haberler yapan Batı medyasını, yer verdikleri fotoğraflarla Çin'i hedef almakla suçlamıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Sri Lanka, Reuters, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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