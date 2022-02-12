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Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı - Son Dakika

Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı

12.02.2022 13:40
Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı

SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi odasını birbirine katan yaralı saldırgan Talip Gönültaş, bu kez de silahlı kavgaya karıştı.

SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi odasını birbirine katan yaralı saldırgan Talip Gönültaş, bu kez de silahlı kavgaya karıştı. Olayda Talip Gönültaş ile 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de geçen çarşamba sağ bacağından vurulan Talip Gönültaş, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi çekilirken çevreye saldırmıştı. Tomografi odasını birbirine katan Gönültaş ve arkadaşı Jiyan Özkaya, yaklaşık 30 bin dolar değerindeki cihaza hasar verdi. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganlar daha sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Serbest kalan Talip Gönültaş bu kez de 2 arkadaşıyla Sultangazi'de silahlı kavgaya karıştı. Dün saat 22.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2096. Sokak'taki Satılmış Demir'in evine otomobille gelen Talip Gönültaş, Serkan Savğat ve Ercan Kural, burada da olay çıkardı. Evdekilerin guruba karşılık vermesiyle sokakta ortalık birbirine girdi. Kavgada silahla ateş edilirken, bıçaklar da kullanıldı. Bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Polis ekipleri, Satılmış Demir, Talip Gönültaş, Serkan Savğat ve Ercan Kural'ı gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolü için yine Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Talip Gönültaş'ın arkadaşı olduğunu söyleyen Erkan Küskü, Ahmet Can Alpkıray, İsmail Arı, Ümit Can Bayrak ve Kadir Aydoğdu isimli kişiler, burada polislere saldırdı. Talip Gönültaş'ın arkadaşları da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin karakolda işlemleri devam ediyor.


Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı
Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı
Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı
Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, Polis, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tomografi odasındaki saldırgan bu kez de silahlı kavgaya karıştı - Son Dakika
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