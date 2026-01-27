Feci ölüm! Tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kaldı - Son Dakika
Yaşam

Feci ölüm! Tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kaldı

27.01.2026 08:46
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bakımını yaptığı yolcu otobüsüne kurduğu krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

Kayseri'de rot balans servisinde bakım yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan 31 yaşındaki iş yeri sahibi, hastanede yaşamını yitirdi.

KRİKO KAYDI

Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'nde bulunan bir rot balans servisinde meydana gelen olayda, iş yeri sahibi C.A. (31), bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, otobüsü kaldırmak için kullanılan krikonun kayması sonucu C.A. aracın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde sıkıştığı yerden çıkarılan C.A., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen C.A. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından iş yerinde inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    önce emniyet sonra hareket 7 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Çok iyi biliyorum bu konuları Krikoyla kaldırdıktan sonra Demir sehpa ile desteklenmesi lazımdı o zaman üzerine düşmezdi HEP DİYORUZYA BANA BİŞEY OLMAZ 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
