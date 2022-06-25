Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

25.06.2022 17:38
Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Konya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Konya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada toprak kayması meydana geldi. İşçilerden Mehmet Maral (66) kayan toprak yığınının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucunda Mehmet Maral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maral'ın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Erenköy, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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