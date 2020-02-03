"Toprak Dede" lakaplı Hayrettin Karaca'nın adı Kayseri'de bir parkta yaşayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Toprak Dede' lakaplı Hayrettin Karaca'nın adı Kayseri'de bir parkta yaşayacak - Son Dakika

"Toprak Dede" lakaplı Hayrettin Karaca'nın adı Kayseri'de bir parkta yaşayacak

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçe belediyesi, geçtiğimiz günlerde vefat eden "Toprak Dede" lakaplı Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın adını parka verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçe belediyesi, geçtiğimiz günlerde vefat eden "Toprak Dede" lakaplı Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın adını parka verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesindeki Hayrettin Karaca Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Karaca'nın hayatı boyunca ağaca ve canlıya verdiği değerin tüm Türkiye'yi etkilediğini söyledi.

Karaca'nın birçok insana örnek olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Kendisi ağaca, çevreye, toprağa, çok önem verdi. Hem yıllarca kendi bütçesinden ağaç dikti hem de bunun için başkalarını teşvik etti. 'Belediye diksin' demedi, 'kamu kurumu diksin' demedi. Özellikle hayırseverleri çevreyi korumaya ve yeşillendirmeye teşvik etti." dedi.

Palancıoğlu, ağaç dikme seferberliğine bu yıl da devam edeceklerine vurgu yaparak, "İnşallah Hayrettin Karaca'nın bayrağını daha yükseklere taşıyacağız. Türkiye'nin yeşillenmesi, güzel bir ülke haline gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Son bir ay içinde 1200 ağaç diktik. Sayı az gibi gelebilir ama her biri 15 yaşında çınar ve ıhlamur ağacı. 2020 bizim için önemli bir yıl. Bu yıl onbinlerce ağaç dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Palancıoğlu, TEMA gönüllüleri ve vatandaşlar kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

Erenköy Mahallesinde 4 bin 200 metrekare alana sahip parkta, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Toprak Dede lakaplı Hayrettin Karaca'nın adı Kayseri'de bir parkta yaşayacak

Hayrettin Karaca, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz
Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:54:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Toprak Dede" lakaplı Hayrettin Karaca'nın adı Kayseri'de bir parkta yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]