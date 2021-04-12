Toprak Koruma Kurulu Vali Işık başkanlığında toplandı - Son Dakika

Toplantıya Vali Işık'ın yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu ve kurulun diğer üyeleri katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve gündem maddelerinin değerlendirilerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve temennilerin ardından sona erdi.

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor