Topuk Yaylası'ndaki 2 gölete 50 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Topuk Yaylası mevkisinde bulunan iki gölete 50 bin sazan yavrusu salındı.

Göletlerde balık popülasyonunu artırmak ve olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla Tarım İl Müdürlüğü koordinesinde Kaynaşlı Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından Çamlıpınar Göleti'ne 10 bin, Topuk Yaylası Göleti'ne ise 40 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Yavru balıkların, 2 yılda üreme ve avlanma boyutuna gelerek göletlerdeki çeşitliliği artırması hedefleniyor.