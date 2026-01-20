Torreira: 'Galatasaray'dan gitmek istemiyorum'

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılılardan gitmek istemediğini ve bu takıma aşık olduğunu vurgulayarak, "Ben Galatasaray'dan gideceksem, bunu benden duyarsınız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.45'te evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanya'da gerçekleşen tren kazasında vefat edenler için baş sağlığı dileyen Torreira, "Bu anlarda birlik mesajı vermek önemli. Okan hocamın söylediklerine ek olarak maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu maçta puan kazanmak önemli. Zor bir dönemden geçiyoruz ama sakin olmalıyız, birlik olmalıyız. Taraftarlarımızla birlikte çok önemli bir takımız. Süper Lig'in son şampiyonuyuz. Türkiye Kupası'nın da son sahibiyiz. Süper Kupa'da taraftarımızı mutlu edemedik ama ligde de hala lideriz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te yer almak istiyoruz. Yarın iyi bir sonuç alırsak, bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Şu anda Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum"

Takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak ise Uruguaylı futbolcu, "Ben, her zaman kalbimden konuştum. İlk günden beri bu formaya kendimi adadım. Babam, bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Taraftarımıza, Okan hocaya ve takıma bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Ailenizden uzak kaldığınızda bu süreçleri yönetmek zor oluyor. Şu anda Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Buradan gidersem benden duyarsınız zaten. Daha bir şey söylemedim. Mücadele edeceğim. Sakin olmak ve Galatasaray'ın amaçlarına odaklanmak önemli. Burada en önemli şey Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir" şeklinde konuştu.

Önemli bir takıma karşı mücadele edeceklerini vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Son 2 maç kaldı. Puan kaybetmek istemiyoruz. Kontrol ettiğimiz bazı maçları kaybettik. Konsantre olmak istiyoruz. Buradan iyi bir sonuç almak istiyoruz. Taraftarları mutlu etmek ve iyi bir sonuç almak, benim için önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'da oynamaktan mutluyum"

İnsanlara karşı dürüst olmak istediğini söyleyen Lucas Torreira, "Hiçbir şey uydurmak istemiyorum. Galatasaray'da oynamaktan mutluyum. Bu takımda geçirdiğim 3,5 seneden çok keyif aldım. Hocamız ile ağladığımız zamanlar oldu; bazıları mutluluktan, bazıları da üzüntüden. Uzun süredir Avrupa'da oynuyorum. Babam, sağlık açısından iyi bir dönem geçirmiyor. Futbolculuğumun dışında ben bir oğulum ve kardeşim. Ailenin bir parçası olmak da önemli. Ben Galatasaray'dan gideceksem, bunu benden duyarsınız. Şu anda gitmek istemiyorum. Aşığım bu takıma. Ayrıca benim önceliğim her zaman ailem olacak" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL