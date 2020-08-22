Torul'da ayılar ilçe merkezine indi - Son Dakika

Torul'da ayılar ilçe merkezine indi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde karayoluna inen ayılar görüntülendi.

İlçeye bağlı Kaledibi mahallesinde eski baraj kısmındaki karayolunda saat 22 sıralarında gerçekleşen olayda Harşit Çayının kenarından yola çıktığı değerlendirilen 2 yavru ayı kısa bir süre aracın önünden hızla kaçmaya çalıştı.

Karayolunu kullanan araçların önüne çıkan yavru ayılar olay yerinden hızla uzaklaşmak isterken, yolun karşı tarafında kaldırımda yürüyen gençler ise araçtaki vatandaşların bağırması sonucu bölgeden uzaklaştı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, kısa süreli paniğe neden olan ayılar daha sonra yine Harşit Çayı kenarlarına inerek gözden kayboldu.