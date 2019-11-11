Son Dakika Haberleri: Tosya'da 10bin fidan toprakla buluştu
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Tosya'da 10bin fidan toprakla buluştu

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin fidan toprakla buluştu.

Tosya'da 10bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin fidan toprakla buluştu.


Türkiye genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası ile Tosya ilçesi Akseki Köyü Mevkiine 10 bin fidan dikildi. Orman Genel Müdürlüğünün 11 milyon fidan dikim projesi kapsamında ilçesinin Akseki Köyü mevkiinde saat 11.11 itibariyle fidanların dikilmeye başlandı.


Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı'nın ev sahipliğinde başlatılan fidan dikim programına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, kamu kurumu kuruluş müdürleri, okul müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Türkiye, Akseki, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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