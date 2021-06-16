Tosya'da yöresel ürün pazarı kurulacak - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede yöresel ürün pazarı kurulacağını açıkladı.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz mevsimi boyunca bağ ve bahçelerde üreticiler tarafından yetiştirilen organik meyve ve sebzelerin, Tosya Belediyesi tarafından sağlanacak satış noktalarında alıcısı ile buluşacağını söyledi.

Pazarın yerli üreticiye destek vermek amacıyla tamamen ücretsiz olarak her hafta salı gününden cumartesi akşamına kadar kurulu olacağını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Pazar ve pazartesi günleri harici haftanın diğer tüm günlerinde açık olacak yöresel ürün pazarı sayesinde bağ ve bahçelerinde küçük çaplı tarımla uğraşan tüm üreticilerimiz organik ürünlerini değerli hemşehrilerimizle buluşturacak. Tosya Belediyesi olarak bir nebze de olsa üreticilerimize destek olmak adına yer tahsis ücreti de alınmayacak. Tosya'da eşsiz bir kültür olan bağ ve bahçe tarımına yatırım ve desteklerimiz aralıksız devam edecek."