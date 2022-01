TOUR OF ANTALYA'DA PEDALLAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÇEVRİLECEK - Son Dakika

BU yıl 4'üncü kez düzenlenecek Tour Of Antalya Bisiklet Turu'na 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcu katılacak. 600 kilometreden fazla sürecek turun bu sene teması ise 'İklim Değişikliği Farkındalığı' oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan ve profesyonel yol bisikleti yarışlarından biri haline gelen Tour Of Antalya'nın 4'üncüsü, 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılacağı turun lansmanına, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Lansmanda bu sene katılacak takımlar ve etaplar tanıtılırken turun bu seneki temasının ise 'İklim Değişikliği Farkındalığı' olduğu açıklandı. 4 gün boyunca 600 kilometreden fazla yolun katedileceği turun bu seneki ilk etabı 10 Şubat'ta Side- Antalya, ikinci etabı 11 Şubat'ta Kemer-Antalya, üçüncü etabı 12 Şubat'ta Aspendos- Termessos, dördüncü etabı 13 Şubat'ta Antalya içinde yapılacak.

'ANTALYA'NIN TURİZM ŞEHRİ OLDUĞU BİLİNSİN'

Tour Of Antalya için büyük heyecan duyduklarını söyleyen Vali Ersin Yazıcı, 'Bu şehrin turizm şehri olduğu yılın 12 ayında da dünya tarafında bilinsin istiyoruz. Bunu gerçekleştirmenin ilk yolu spor organizasyonları. Bisiklet sporuyla Antalya'nın şubat ayında bir değer olduğunu, dünya turizminde söz sahibi olduğunu buradan yapılacak yayınlar ile tüm dünyaya duyuracağız. Tüm kamu ve kuruluşlarıyla Tour of Antalya'nın her yıl bir tık yukarı çıkarak dünya çapında bir organizasyon olması için destek veriyoruz. Her anlamda şehrimizi tanıtmaya, büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

'BİSİKLET TURİZMİNDE YÜZDE 40 DAHA FAZLA HARCAMA YAPILIYOR'

Antalya'nın spor turizminin de başkenti olması için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'AB ülkelerinde bisiklet turizminin piyasa değeri 50 milyar euro'ya ulaştı. 650 bin kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Fransa 19 milyar euro ile bu pastadan en çok pay alan ülkedir. Bisiklet turizmine katılanlar, paket turizme katılanlardan yüzde 40 daha fazla harcama yapmaktadır. Ülkemiz bu pastadan pay almak istiyor. Antalya bu konuda öncü olmaktadır. Büyükşehir Belediyemizin hedefi 2040 yılına kadar 85 kilometrelik bisiklet yolunu 240 kilometreye çıkarmaktır. Dünya bisiklet şehirleri sıralamasında ilk 10 arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.

'OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dışında bir turun canlı yayınlanacak olmasından kaynaklı çok mutlu olduğunu söyledi. Müftüoğlu, 'Olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyoruz. Artık bu ülke jimnastikte, okçulukta madalya alabiliyorsa bisiklette de madalya alabileceğini göstereceğiz. Ülkemizin en önemli turistik noktalarından biri olan Antalya'da gerçekleştirilen bu yarışın ulaştığı noktadan çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'SEZONU UZATACAK PAZARLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Antalya'nın spor turizminde bir adım öne çıkması için çalıştıklarını söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, 'Turizmde hedeflerimizi yakalamak için sezonu uzatacak, kasım ve mayıs aylarında misafir getirecek ürünlere ve pazarlara ihtiyacımız var. Bu pazarlardan birisi de bisiklettir. Bisiklet turizmi dediğimizde dünyada 50 milyar doları anlatan bir pastadan bahsediyoruz. Antalya da bu pastadan pay alan adaylardan birisi olmaya başladı" dedi.

'TAKIMLAR AYLAR ÖNCESİNDEN KATILACAKLARINI BİLDİRDİ'

Tour Of Antalya'ya artık takımların gelmek için kendilerinin başvurduğunu söyleyen Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, 'Bir yıllık araya rağmen pek çok takım aylar öncesinden yarışımıza katılacağını bildirdi. Organizasyonumuzun Antalya'da kalıcı bir bisiklet kültürü oluşumuna daha da güçlü destek vereceğine eminiz. Her yıl Cennet Turu mottosuyla gerçekleştirdiğimiz yarışımızın bu yılki temasını ise 'İklim Değişikliği Farkındalığı' olarak belirledik. Bu temamızla birlikte herkesi sürdürülebilir bir geleceği etkin kılmak adına eyleme geçmeye çağıracağız. Bu tema doğrultusunda çeşitli iletişim projeleri ve farkındalık sürüşü de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'KALİTE BU YIL ARTTI'

Yarış etapları hakkında bilgi veren Tour of Antalya Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, 'Yarışçıların dört gün boyunca toplamda 600 kilometreden fazla yol kat edeceği yarışımız öncesinde etaplarımızı belirlerken hem bu yılki temamızı hem de takımların kalitesini göz önünde bulundurduk. Organizasyonumuza katılan takımlarımızın kalitesi bu yıl daha da arttı. Bu doğrultuda biz de etaplarımızı daha zorlu hale getirecek çeşitli değişiklikler yaptık. Yeni etap yapımız, katılımcı takımlardan ve bisiklet otoritelerinden çok olumlu geri dönüşler de aldı" dedi.

'CANLI YAYINLANACAK'

Tour of Antalya'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanacağını söyleyen Proje Direktörü Haluk Özsevim, 'Antalya'nın bir bisiklet destinasyonu ve bisiklet camiasında tanınır bir marka olmasını hayal ediyorduk. Artık Antalya bisiklet takımlarına kamp imkanı sunan, çeşitli bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapan bir destinasyon haline geldi. Turizm Geliştirme Ajansımız, yarışın prodüksiyonuna destek verecek. Bu da yarışımızın ve dolayısı ile Antalya'nın güzelliklerinin ulusal ve uluslararası televizyonlardan yayımlanacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyleyen Corendon Airlines'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise ilk yılından bu yana destek verdikleri Tour of Antalya'nın uluslararası bisiklet arenasında geldiği noktadan çok mutlu olduklarını belirtti.

Fraport TAV Antalya Airport Genel Müdürleri Bilgihan Yılmaz ve Deniz Varol ise Antalya'nın en önemli markaları arasında yer alan Tour of Antalya'ya bir kez daha destek vermekten çok mutlu olacaklarını belirtirken, bisikletçilerin yarış sırasında havalimanı içerisinden geçmelerinin de her yıl yarışa büyük renk kattığını vurguladı.