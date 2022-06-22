Toyota'dan elektrikli araçlar için geri dönüşüm hamlesi - Son Dakika
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Toyota'dan elektrikli araçlar için geri dönüşüm hamlesi

22.06.2022 15:42
Toyota'dan elektrikli araçlar için geri dönüşüm hamlesi

Toyota, elektrikli araç bataryası geri dönüşümü için Tesla'nın kurucu ortağının yönettiği pil geri dönüşüm şirketiyle anlaşma sağladı.

Otomobil ve akıllı telefon üreticileri başta olmak üzere birçok şirket, artan cevher maliyetleri ve tedarik sorunu nedeniyle geri dönüşüme yönelmeye başladı. Toyota, elektrikli araç bataryası geri dönüşümü için düğmeye bastı. Toyota, Tesla'nın kurucu ortağı tarafından yönetilen pil geri dönüşüm şirketiyle ortaklık kuracaklarını açıkladı.

Toyota, elektrikli araç bataryası geri dönüşümü yapacak

Redwood Materials adlı şirket ile anlaşma sağlayan Totoya, eski ve yıpranmış elektrikli araç bataryalarını yenileyecek. İşlevini yitirmiş bataryalardaki malzemelerin yeni batarya üretimi için parçalanarak çıkarılacağını belirten yetkililer, tam anlamıyla geri dönüşüm süreci oluşturmak istiyor.

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Redwood Materials, pil hücrelerinin ana bileşeni olan anotlar ve katotlar için malzeme üretimine başlayacak. Şirket, nihai hedeflerinin elektrikli araçlar için kapalı döngü tedarik zinciri olduğunu belirtti.

Toyota'dan elektrikli araçlar için geri dönüşüm hamlesi

İlk uzun menzilli elektrikli aracını piyasaya süren Toyota, ana hedeflerinin yeni araçlar olmadığını duyurdu. Toyota ve Redwood Materials, 20 yaşın üzerinde olan ve kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşan elektrikli araçlara odaklanacak.

Konu hakkında açıklama yapan Redwood Materials, "Toyota'nın yakın zamanda duyurduğu Kuzey Amerika batarya tesisinde çalışmalara başlayacağız. Şubat ayında Ford ve Volva ile ortaklık kurarak kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araçlar için incelemede bulunduk. Geri dönüşüm çalışmalarımızın orta vadede meyvesini vereceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Redwood Materials, yılda yaklaşık 6 GWh değerinde batarya satın aldığını açıkladı. 2025 yılına kadar 100 GWh değerinde üretim gerçekleştirmek istediklerini belirten şirket, 2030 yılında bu değeri 500 GWh ile zirveye taşıyacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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